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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المندوه: نحتاج للتتويج بالكونفدرالية معنويًا وماديًا.. وواثق في قدرة اللاعبين

الزمالك
الزمالك

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن جميع أعضاء مجلس الإدارة والجماهير كانوا يدركون جيدًا صعوبة مواجهة الذهاب أمام نهضة بركان المغربي، مشيرا إلى أن الجميع كان في حالة قلق، ولكن كان هناك حالة ثقة كبيرة في اللاعبين، وعلمهم بحجم الكونفدرالية والرغبة الكبيرة في التتويج باللقب.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الـ90 دقيقة كانت مزعجة، خصوصا مع تسجيل نهضة بركان هدفين، لكن سيف الجزيري سجل هدف أراح البعثة، ونرغب في الفوز باللقب معنويًا وماديًا، والزمالك أنفق كثيرًا في الرحلات الخارجية لإراحة اللاعبين وكذلك المكافآت والرواتب التي حصل عليها اللاعبون والجهاز الفني".

وأضاف: "أجواء المباراة وحساسيتها جعلت هناك حالة توتر، واستقبلنا هدفين في اللقاء من ركلات ثابتة وكرة عرضية، لكن الأمور تحسنت الأمور في الشوط الثاني وكان بالامكان ان نسجل التعادل، وسيف الجزيري كان من الممكن أن يسجل هدفًا ثانيا وكذلك اضاع زيزو فرصة آخرى، عندما سيطرنا على الملعب كان بالامكان تحقيق نتيجة جيدة، لكن البداية الغير جيدة كانت السبب في الخسارة خلال لقاء الذهاب".

وواصل: "نتمنى الفوز باللقب والاحتفال في وسط جماهير الزمالك داخل استاد القاهرة الدولي، وسعيد بنفاذ التذاكر سريعا، وغدا سيكون هناك اجتماع مع مسئولي الكاف بحضور أحمد سليمان للتنسيق حول ترتيبات المباراة النهائية، والتذاكر يكون هناك نسبة منها للكاف والضيوف، كل الامور تكون بالتنسيق مع شركة تذكرتي، وحسين لبيب متواصل معهم من يومين، واتمنى حضور السعة كاملة والا يكون هناك مكان فارغ في الاستاد".

واكمل: "هناك تواصل من جانب حسين لبيب وأحمد سليمان مع جوزيه جوميز، وسنعمل على توفير كل طلبات الجهاز الفني، والمدرب لم يكن راضيًا عن نتيجة المباراة، وكان حزين للخسارة، لكنه واثق من قدرة اللاعبين على الفوز في القاهرة وتحقيق نتيجة جيدة، والفريق الأبيض عاني كثيرا خلال الكونفدرالية منذ بدايتها، أمام ارتا سولار الجيبوتي".

وختم: "التتويج باللقب سيرفع المعنويات وبالتأكيد سنكافئ اللاعبين حال الفوز بالبطولة، والفريق مر بظروف صعبة وقاسية، ولن نبخل على اللاعبين مطلقا".

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