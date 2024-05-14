طريقة سحرية لطلبة الثانوية العامة تُبعدهم عن الهاتف وتزيد تركيزهم في المذاكرة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، يزداد قلق الطلاب وتوترهم، وتصبح مهمة التركيز على المذاكرة صعبةً للغاية.

ويُعد الهاتف الذكي من أكثر المُشتتات التي تواجه الطلاب في هذه الفترة، حيث يُضيّعون ساعات طويلة في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة الفيديوهات، مما يؤثر سلبًا على تحصيلهم الدراسي.

ولكن ما هي الطريقة السحرية التي تُبعد الطلاب عن الهاتف وتُركزهم في المذاكرة؟

الجواب هو "التكنولوجيا نفسها"! نعم، يمكن استخدام التكنولوجيا لصالح الطلاب بدلًا من أن تكون عدوهم. إليك بعض الحيل الذكية التي يمكن للطلاب استخدامها:

1. تطبيقات حجب المواقع:

يوجد العديد من التطبيقات التي تُتيح حجب المواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي لفترة زمنية محددة. يمكن للطلاب ضبط هذه التطبيقات لتحديد وقت المذاكرة، وبالتالي حجب أي موقع أو تطبيق قد يُشتتهم.

2. تطبيقات مكافأة التركيز:

توجد أيضًا تطبيقات تُكافئ الطلاب على تركيزهم في المذاكرة. تُقدم هذه التطبيقات نقاطًا أو مكافآت virtuelle للطلاب الذين ينجحون في البقاء على تطبيق المذاكرة لفترة زمنية محددة دون فتح أي تطبيقات أخرى.

3. تقنية بومودورو:

تعتمد تقنية بومودورو على تقسيم وقت المذاكرة إلى فترات قصيرة (25 دقيقة) متبوعة بفترات راحة قصيرة (5 دقائق). تُساعد هذه التقنية على تحسين التركيز والانتباه، وتجنب الشعور بالإرهاق والتعب.

4. مكان هادئ للدراسة:

يُفضل اختيار مكان هادئ للدراسة بعيدًا عن أي ضوضاء أو مُشتتات. يمكن للطلاب أيضًا استخدام سماعات الرأس لإلغاء الضوضاء الخارجية.

5. تنظيم وقت المذاكرة:

من المهم تنظيم وقت المذاكرة بوضع جدول زمني محدد يحدد ساعات الدراسة والراحة.

6. مكافأة النفس:

من المهم مكافأة النفس بعد كل فترة مذاكرة ناجحة. سيساعد ذلك على تحفيز الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في المذاكرة.

بتطبيق هذه النصائح، يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تركيزهم وزيادة تحصيلهم الدراسي، وتحقيق النجاح في امتحاناتهم.

ملاحظة: