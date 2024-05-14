عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جاريدو يعلن مقاطعته لمباراة الزمالك ونهضة بركان لهذا السبب

خوان كارلوس جاريدو
خوان كارلوس جاريدو

أعلن خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري مقاطعته لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، وذلك بعد العقوبات التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحق ناديه.


وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور عن جاريدو: "عدم خوض نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية؟ حزين للغاية والوضع مؤلم".


وأضاف المدرب الإسباني: "عدم مشاركة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية كان لأسباب لا تخصني، وتبعد عن كرة القدم".


وتابع: "كنا نتدرب كثيرًا حتى نفوز بهذه البطولة، وكنا نجتهد ونتدرب حتى نلعب المباراتين أمام نهضة بركان، ثم المواجهتين لم يتم لعبهما، لأسباب بعيدة عن كرة القدم".


وأتم خوان كارلوس جاريدو تصريحاته: "لم أشاهد مباراة نهضة بركان والزمالك لأنني حزين، الكاف ظلمنا في قراراته بشأن مباراتي اتحاد العاصمة ونهضة بركان، ولا أريد الدخول في تفاصيل هذه الأزمة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف تفاصيل ما بعد جريمته

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

رد ناري من مصطفى بكري على علم القبائل العربية.. ويكشف الحقيقة

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

مدحت شلبي: الشناوي رفض تجديد عقده مع الأهلي

عبادة تورطك مع الله إلى يوم القيامة ويفعلها كثيرون عند الكرب.. فاحذرها

ترشيحاتنا

أردوغان ورئيس وزراء اليوناني يتعهدان بتعزيز الأجواء الإيجابية بين البلدين

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 14 مايو 2024

جاريدو يعلن مقاطعته لمباراة الزمالك ونهضة بركان لهذا السبب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 فى مصر

قرار جديد ضد المتهم بقـ.تل سيدة السلام.. تفاصيل

المندوه: نحتاج للتتويج بالكونفدرالية معنويًا وماديًا.. وواثق في قدرة اللاعبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 حيل ديكور بسيطة تجعل تصميم الحمام الصغير أفضل

"أوعي تخليه يعطلك".. نصائح للتغلب على الخجل الزائد

4 وصفات طبيعية لعمل غسول للجسم بمكونات آمنة

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

فيديو

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-