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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: يوم النكبة هو بداية الإبادة والمجازر والتشرد والاحتلال

ارشيفي
ارشيفي


أكدت  الخارجية الإيرانية ان  يوم النكبة هو بداية الابادة والمجازر والتشرد والاحتلال.

وذكرت  الخارجية الإيرانية أن بلادها  تجدد تضامنها مع القضية الفلسطينية ودعمها للمقاومة.


أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، افتتاح سفارة افتراضية لدى الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ خطوات نهائية قريبا بشأنها بعد إزالة المشكلات الفنية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية، في وقت سابق : "تم افتتاح سفارة إيران الافتراضية في فلسطين بشكل تجريبي في النظام الداخلي لوزارة الخارجية الإيرانية وعلى الصفحة الرئيسية لوزارة الخارجية كمرحلة تجريبية، وسيجرى العمل على حل أوجه القصور الفنية وآليات التنفيذ، والخطوة التالية هي التنفيذ".

كما أعلن متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران لا تنوي الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد تل أبيب أو رفع دعوى مشابهة، لاعتبارات قانونية تتعلق بعدم اعترافها بدولة إسرائيل، لكنه أوضح أن بلاده تدعم الدعوى سياسيا.

وقال كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية: "لقد قدمنا الدعم السياسي لتحرك حكومة جنوب أفريقيا لرفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وشجعنا الدول الأخرى على دعم هذا العمل المشرف لجنوب أفريقيا".

وأضاف كنعاني: "من الناحية السياسية فإن إيران تؤيد مثل هذه الدعوى، ولكن فيما يتعلق بدخول الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمدعية إلى جانب جنوب أفريقيا، فإنها لا تنوي فعل ذلك، بسبب المبادئ التي تتبناها إيران فيما يتعلق بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب كنظام شرعي".

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