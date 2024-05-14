تداول أسئلة وإجابات امتحانات النقل عبر تليجرام بعد دقائق من توزيعها بالمدارس

قامت جروبات الغش على تطبيق تليجرام بنشر صور قيل أنها تخص امتحانات الترم الثاني التي يؤديها طلاب صفوف النقل الآن داخل اللجان.

جاء ذلك بعد دقائق من توزيع اوراق اسئلة امتحانات الترم الثاني داخل اللجان في جميع المحافظات.

ومن أبرز الامتحانات التي نشرتها جروبات الغش حتى الان : امتحان الفيزياء لأولى ثانوي بادارة ايتاي البارود بالبحيرة ، وامتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي بإدارة السلام بسوهاج

جدير بالذكر انه ، تنتهي اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024، امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادلها ، وكذلك صفوف النقل بالاعدادي المهني في جميع مدارس محافظة القاهرة ، حسب الجداول المعلنة في الإدارات التعليمية والمدارس .

وكانت قد انتهت أمس الإثنين 13 مايو 2024 امتحانات الترم الثاني 2024، لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بجميع مدارس محافظة القاهرة، حسب الجداول المعلنة في الادارات التعليمية والمدارس.

ووفقا لخريطة مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 بمدارس القاهرة ، من المقرر أن تستمر امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني حتى 21 مايو ، كما تستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس القاهرة حتى 23 مايو

أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، فمن المقرر أن تنطلق رسميا من الخميس القادم الموافق 16 مايو 2024 وتستمر حتى 22 مايو 2024