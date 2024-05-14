الكويت: المجتمع الدولي يمر بمرحلة غير مسبوقة من ناحية تعقيد وتشابك وترابط القضايا

أكد عبدالله علي اليحيا وزير الخارجية الكويتي ان التحديات التي تواجه الألم تعد الأكثر شِدة منذ عقود، حيث يمر المجتمع الدولي بمرحلة غير مسبوقة من ناحية تعقيد وتشابك وترابط القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ببعضها البعض، علاوة على آثارها متعددة الأبعاد على مجتمعاتنا ودولنا.

جاء ذلك في تصريحات له بمناسبة ذكرى انضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة الذي يصادف 14 مايو 2024 والتي تتزامن مع زيارة معالي الأمين العام للأمم المتحدة إلى دولة الكويت .

وقال " إن المشهد الإقليمي والدولي مليء بالتوترات والتحديات غير التقليدية العابرة للحدود، مثل تغير المناخ والتهديدات السيبرانية والجريمة المنظمة، مما يضع النظام الدولي مُتعدد الأطراف تحت ضغوطات هائلة وأمام أصعب اختبار لقدرة صمودْ واستمرارْ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأكد علي التزام دولة الكويت بمواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذه العلاقة الكويتية – الأممية في السنوات القادمة إلى آفاق أرحب، مبحرين كشركاء بالسلام بعزيمة لا تلين في وسط مياه السياسة الدولية المضطربة، حتى نصل إلى شواطئ الأمان.

