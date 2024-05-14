عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت: المجتمع الدولي يمر بمرحلة غير مسبوقة من ناحية تعقيد وتشابك وترابط القضايا

الكويت - علم
الكويت - علم

أكد عبدالله علي اليحيا وزير الخارجية الكويتي ان التحديات التي تواجه الألم تعد الأكثر شِدة منذ عقود، حيث يمر المجتمع الدولي بمرحلة غير مسبوقة من ناحية تعقيد وتشابك وترابط القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ببعضها البعض، علاوة على آثارها متعددة الأبعاد على مجتمعاتنا ودولنا.

جاء ذلك في تصريحات له  بمناسبة ذكرى انضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة الذي يصادف 14 مايو 2024  والتي تتزامن مع زيارة معالي الأمين العام للأمم المتحدة إلى دولة الكويت .

وقال " إن المشهد الإقليمي والدولي مليء بالتوترات والتحديات غير التقليدية العابرة للحدود، مثل تغير المناخ والتهديدات السيبرانية والجريمة المنظمة، مما يضع النظام الدولي مُتعدد الأطراف تحت ضغوطات هائلة وأمام أصعب اختبار لقدرة صمودْ واستمرارْ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.  

وأكد علي التزام دولة الكويت بمواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذه العلاقة الكويتية – الأممية في السنوات القادمة إلى آفاق أرحب، مبحرين كشركاء بالسلام بعزيمة لا تلين في وسط مياه السياسة الدولية المضطربة، حتى نصل إلى شواطئ الأمان. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف تفاصيل ما بعد جريمته

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

رد ناري من مصطفى بكري على علم القبائل العربية.. ويكشف الحقيقة

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

عبادة تورطك مع الله إلى يوم القيامة ويفعلها كثيرون عند الكرب.. فاحذرها

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

شقيقة سيدة التجمع ضحية سائق أوبر تكشف ماذا حدث لأختها

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 14 مايو 2024

جاريدو يعلن مقاطعته لمباراة الزمالك ونهضة بركان لهذا السبب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 فى مصر

قرار جديد ضد المتهم بقـ.تل سيدة السلام.. تفاصيل

المندوه: نحتاج للتتويج بالكونفدرالية معنويًا وماديًا.. وواثق في قدرة اللاعبين

صافرات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 حيل ديكور بسيطة تجعل تصميم الحمام الصغير أفضل

"أوعي تخليه يعطلك".. نصائح للتغلب على الخجل الزائد

4 وصفات طبيعية لعمل غسول للجسم بمكونات آمنة

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

فيديو

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-