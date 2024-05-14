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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسروق منذ 1981.. لبنان تتسلم رأس أشمون الأثري من ألمانيا

رأس أشمون الأثري
رأس أشمون الأثري

تسلّم السفير اللبناني لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور مصطفى أديب رأس أشمون الأثري، من رئيس مكتب الشرطة الجنائية - فرع الممتلكات الأثرية والفنية في ولاية بافاريا-  Christian Klein."

ووفق البيان الصادر من المكتب الإعلامي لوزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرضى " تأتي عملية التسليم في سياق المبادرة التي قامت بها وزارة الثقافة اللبنانية بالتعاون مع وزارة الخارجية اللبنانية ممثلة بالسفارة اللبنانية في برلين. 

 وتوجهت السفارة بالشكر إلى كل من وزارة الخارجية الألمانية، الشرطة الجنائية في ولاية بافاريا ودار المزاد Gorney &Mosch وسوف يصار إلى شحن القطعة الاثرية المستعادة إلى لبنان بالطرق المناسبة وتسليمها الى وزارة الثقافة."

كان الوزير المرتضى قد وجّه عبر وزارة الخارجية كتاباً إلى السفارة اللبنانية في برلين لاسترداد قطعة أثرية مسروقة من لبنان كانت مدرجة ضمن لائحة المزاد المنظم من Gorney & Mosh في مدينة ميونيخ الألمانية، وبنتيجة اتصالات سفارة لبنان في برلين مع الجهات الألمانية المعنية، تم سحب القطعة الأثرية واستلامها من  السفارة."

يشار إلى أن رأس أشمون الأثري المستعاد مدرج على لائحة الجرد الخاص بالمديرية العامة للآثار وتم توثيقه وفق الأصول من العالم دونان الذي كان يشرف على الحفريات الأثرية - موقع بستان الشيخ بالقرب من مدينة صيدا، وقد أودع الرأس حينها في مستودعات صيدا ثم نقل إلى مستودعات جبيل حيث تمّت سرقته بين 29-30 يوليو من العام 1981".

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