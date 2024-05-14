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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مياه ملوثة في عرسال والصحة اللبنانية تطمئن المواطنين

ارشيفي
ارشيفي

 
ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الوضع في عرسال «تحت السيطرة»، إذ لم يُسجّل حتى الآن دخول أي حالة إلى المستشفيات وذلك بعدما تم رصد ميتة ملوثة في المدينة  .

وأشار المصدر إلي أنه يجري حالياً جمع عيّنات مياه وإرسالها إلى المختبرات المرجعية للتأكد من سلامتها ومشاركة نتائجها فور ورودها.

وأضاف المصدر : أما بالنسبة إلى الإسهال الحاد والكوليرا، فقد «جرى حتى تاريخه الكشف عن حالات محتملة للكوليرا مع إيجابية الفحص السريع، حيث أُرسلت عيّنة إلى مختبر الجامعة الأميركية في بيروت وهي قيد الفحص والزرع».

وأردف : وفي ما يتعلق بحالات الطفح الجلدي، «تبيّن وجود عدة أمراض من الجرب، إضافة إلى طفح جلدي بقعي حطاطي».

وأتم : ومن المفترض أن يقوم فريق الترصّد الوبائي أيضاً بجمع بعض العينات وفحصها لمرض الحصبة.

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