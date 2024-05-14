رئيس وزراء قطر يعلن إمكانية التوصل لاتفاق خلال أيام بين حماس وإسرائيل

أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ان هناك خلاف جوهري بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح الرهائن واستمرار الحرب.

جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الكلمة الافتتاحية لـ منتدى قطر الاقتصادي.

وتابع رئيس الوزراء القطري: قد يكون هناك اتفاق في غضون أيام ولكن لا وضوح من إسرائيل حول كيفية إنهاء الحرب.

وأردف رئيس الوزراء القطري: محادثات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى طريق مسدود وعملية رفح أعادت الأمور إلى الوراء.

وتابع : يتعين أن تكون هناك حكومة فلسطينية واحدة في كل من الضفة الغربية وغزة بناء على توافق فلسطيني.

وأتم : ان التحديات المتعددة الناجمة عن الأزمات الدولية المتعاقبة تحتم على الدول العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية حيث أن ذلك يساعد على خلق واحات للاستقرار.