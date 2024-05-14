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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تبحث مع التأمين الصحي الشامل تقديم خدمات مميزة لمنتسبيها

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، الدكتور احمد بركات مدير عام فرع التامين الصحي الشامل بالاسماعيلية، يرافقه محمد غريب مسؤول العلاقات العامة، في حضور وائل عبد العزيز عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية وأمين الصندوق، ومحمد السيد مدير الغرفة.

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خلال الإجتماع، استعرض ممثلو منظومة التأمين الصحي الشامل، مميزات المنظومة وكيفية الاستفادة منها في إطار تطوير القطاع الصحي.

وإختتمت المناقشات، بالتأكيد علي أهمية التنسيق لعقد عدة اجتماعات بين  العاملين بالغرفة التجارية و أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الغرفة التجارية من التجار للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في حضور محمد السيد مدير الغرفة.

من جانبه أكد اكرم الشافعي، ان الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستهدف تقديم مزيد من الخدمات المتميزة لمنتسبيها، وتطوير الخدمات التي تقدم لهم وتنويعها بما يتناسب مع التطورات العصرية الحديث.

كما أشار وائل عبد العزيز، إلي ان الغرفة التجارية بالإسماعيلية تحرص علي تقديم  برنامج الرعاية الصحية للعاملين والتجار بإضافات مزايا و أنظمة جديدة و ذلك فى إطار حرص الغرفة على تقديم خدمة ورعاية طبية متميزة للعاملين والتجار وأسرهم.

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