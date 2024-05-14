عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الطريق مفيهوش إشارة.. محامي المتهم بإنهاء حياة تسنيم بسطاوي يفجر مفاجأة

صدى البلد

استمعت محكمة جنح التجمع، لدفاع المتهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، ما تسبّب في وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له.

وقال محامي المتهم إن موكله لم يرتكب أي إهمال، مستطردا: "كان ماشي في شارع التسعين في الشتاء والشارع مفيهوش إشارات مرور، والمجني عليها كان يجب عليها الحذر وهي تعبر الطريق، المتهم لم يرتكب أي خطاء،  والمجني عليها كانت تعبر الطريق مسرعة للوصول إلى منزلها وهو خطأها".

.

 

وجاء نص التقرير كالآتي: “بتوقيع الكشف الطبي على تسنيم عزت بسطاوي، طالبة الطب، وجد أنها تعاني من اضطراب في الوعي ونزيف بالمخ وارتشاح مائي على المخ وكسر في قاع الجمجمة، وكسور متعددة بعظام الوجه وجرح قطعي أعلى حاجب العينين وكسر بعظمة الترقوة وكسر في عظمة الفقر وكسر في عظام الحوض”.

وقالت أمل أصلان، محامية تسنيم بسطاوي المعروفة إعلاميا بـ “طبيبة التجمع”، إن المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية.

وحصل موقع “صدى البلد” على نص أقوال المتهم بدهس الطبيبة تسنيم بسطاوي في التجمع الخامس.

وجاءت أقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة: اسمى عبد الله أحمد عصام الدين،  طالب ومقيم / فيلا 18 ا كمبوند مون فالي - التجمع الأول - القاهرة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتسبب خطأ في إصابة المجنى عليها تسنيم عزت بسطاوى، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك ومخالفتك للقوانين واللوائح بأن قدت سيارة بطريقة ينجم عنها الخطر ولم تتبصر خلو الطريق من المارة فصدمت المجنى عليها سالفة الذكر فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالأوراق؟

ج: محصلش.

س: ما تفصيلات وقوع الحادث وما هي ظروف ضبط وعرضك علينا؟

ج اللي حصل إن امبارح 12/2/2024 حوالي الساعة 10 بالليل وأنا ماشي بالعربية بتاعتى رقم ط ص / 438 عند تقاطع شارع الجزيرة في التسعين الجنوبي وعديت اليوترن وماشي في أقصى الشمال واتفاجئت وأنا ماشي بسيدة تعبر الطريق من اليمين من قدام عربية تانى وكانت مسرعة وترددت في العبور وأنا حاولت أفاديها ومعرفتش واصطدمت بيها وحدثت إصابتها، وأنا وقفت على طول ونزلت علشان أطمن عليها لقيت فيها إصابات روحت اتصلت بالإسعاف وجت أخدتها، والشرطة جت وأخدوني وأخدوا العربية وجابونى على القسم وأنا كلمت حد من أهلى علشان يتابع حالة المصابة، وفعلا راحوا واطمنوا عليها وتكفلوا بكل المصاريف في المستشفى الجوي وعملوا المحضر، وجابوني على هنا النهارده، وده كل اللي حصل.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

عصام الشوالي يعلن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. فيديو

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف تفاصيل ما بعد جريمته

رد ناري من مصطفى بكري على علم القبائل العربية.. ويكشف الحقيقة

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

مدحت شلبي: الشناوي رفض تجديد عقده مع الأهلي

ترشيحاتنا

مش هتلمسنى غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

تلبية لدعوة شي.. الرئيس الروسي يزور الصين نهاية الأسبوع

وزراء الخارجية العرب يبحثون اليوم بالمنامة جدول أعمال قمة البحرين

إجراء عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

قطر: هناك عدم وضوح من الجانب الإسرائيلي بشأن طريقة وقف الحرب

بملابس نجلتها.. انهيار والدة تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع داخل المحكمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.. نسرين طافش بحالة نشاط بمصر

ستان ومجسم.. إلهام شاهين بفستان يشعل السوشيال ميديا| شاهد

إطلالة نجلاء بدر على البحر تثير الجدل بالسوشيال ميديا.. شاهد

3 حيل ديكور بسيطة تجعل تصميم الحمام الصغير أفضل

فيديو

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-