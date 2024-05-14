الطريق مفيهوش إشارة.. محامي المتهم بإنهاء حياة تسنيم بسطاوي يفجر مفاجأة

استمعت محكمة جنح التجمع، لدفاع المتهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، ما تسبّب في وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له.

وقال محامي المتهم إن موكله لم يرتكب أي إهمال، مستطردا: "كان ماشي في شارع التسعين في الشتاء والشارع مفيهوش إشارات مرور، والمجني عليها كان يجب عليها الحذر وهي تعبر الطريق، المتهم لم يرتكب أي خطاء، والمجني عليها كانت تعبر الطريق مسرعة للوصول إلى منزلها وهو خطأها".

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وجاء نص التقرير كالآتي: “بتوقيع الكشف الطبي على تسنيم عزت بسطاوي، طالبة الطب، وجد أنها تعاني من اضطراب في الوعي ونزيف بالمخ وارتشاح مائي على المخ وكسر في قاع الجمجمة، وكسور متعددة بعظام الوجه وجرح قطعي أعلى حاجب العينين وكسر بعظمة الترقوة وكسر في عظمة الفقر وكسر في عظام الحوض”.

وقالت أمل أصلان، محامية تسنيم بسطاوي المعروفة إعلاميا بـ “طبيبة التجمع”، إن المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية.

وحصل موقع “صدى البلد” على نص أقوال المتهم بدهس الطبيبة تسنيم بسطاوي في التجمع الخامس.

وجاءت أقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة: اسمى عبد الله أحمد عصام الدين، طالب ومقيم / فيلا 18 ا كمبوند مون فالي - التجمع الأول - القاهرة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتسبب خطأ في إصابة المجنى عليها تسنيم عزت بسطاوى، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك ومخالفتك للقوانين واللوائح بأن قدت سيارة بطريقة ينجم عنها الخطر ولم تتبصر خلو الطريق من المارة فصدمت المجنى عليها سالفة الذكر فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالأوراق؟

ج: محصلش.

س: ما تفصيلات وقوع الحادث وما هي ظروف ضبط وعرضك علينا؟

ج اللي حصل إن امبارح 12/2/2024 حوالي الساعة 10 بالليل وأنا ماشي بالعربية بتاعتى رقم ط ص / 438 عند تقاطع شارع الجزيرة في التسعين الجنوبي وعديت اليوترن وماشي في أقصى الشمال واتفاجئت وأنا ماشي بسيدة تعبر الطريق من اليمين من قدام عربية تانى وكانت مسرعة وترددت في العبور وأنا حاولت أفاديها ومعرفتش واصطدمت بيها وحدثت إصابتها، وأنا وقفت على طول ونزلت علشان أطمن عليها لقيت فيها إصابات روحت اتصلت بالإسعاف وجت أخدتها، والشرطة جت وأخدوني وأخدوا العربية وجابونى على القسم وأنا كلمت حد من أهلى علشان يتابع حالة المصابة، وفعلا راحوا واطمنوا عليها وتكفلوا بكل المصاريف في المستشفى الجوي وعملوا المحضر، وجابوني على هنا النهارده، وده كل اللي حصل.