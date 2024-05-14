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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبادرة طريق مكة.. أولي رحلات الحجاج تصل من تركيا إلى المدينة المنورة

جانب من الحجاج الاتراك
جانب من الحجاج الاتراك

 ذكرت وسائل إعلام سعودية ان الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة يتوافدون على المملكة، عبر المطارات المختلفة، بعد إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة في بلدانهم، ضمن التسهيلات التي توفرها الحكومة السعودية لتيسير رحلة الحجيج لأداء المناسك.

ووصلت اليوم (الثلاثاء) أولى رحلات المستفيدين من المبادرة من تركيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار إيسنبوغا الدولي بالعاصمة التركية أنقرة.

وتعد مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وتنفذ الوزارة المبادرة هذا العام عبر صالات مخصصة في 11 مطاراً بـ7 دول هي المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار.

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