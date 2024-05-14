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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين مبادرة "اعرف معاملاتك وأنت في مكانك" للتيسير على المواطنين بمدينة سفاجا

رئيس مدينة سفاجا
رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر محمد صلاح

قال رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر محمد صلاح ، إنه تم تدشين مبادرة "اعرف معاملاتك وانت في مكانك" عبر الصفحة الرسمية للمدينة ، بهدف التيسير على المواطنين. 

وأكد رئيس المدينة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي بأهمية التواصل والعمل من أجل المواطنين وتوفير سبل الراحة ، تم تدشين مبادرة "اعرف معاملاتك وانت في مكانك" من خلال رسالة نصية برقم وصورة المعاملة على رسائل الصفحة الرسمية لمجلس المدينة.


وأشار رئيس المدينة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تخفيف المعاناة وانتقال المواطنين من وإلى المدينة، توفيرا للجهد والمال والانتظار داخل أروقة مجلس المدينة للسؤال عن المعاملة ومعرفة النتيجة المطلوبة بالإضافة إلى تخفيف الازدحام داخل المركز التكنولوجي ، وتخفيف ضغط العمل على موظفي المركز والذي بدوره يعطي الموظف الوقت الكافي لمراجعة جميع الأوراق المقدمة وتقديم الخدمة بطريقة أفضل وأسرع.

وأوضح أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين يعد إحدى وسائل الحوكمة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطنين علي الخدمات دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة .

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