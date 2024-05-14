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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

القومي لحقوق الإنسان يناقش مقترحا برلمانيا لإتاحة محتوى الصحف القومية بصيغة صوتية

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع، وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك.

جاء ذلك عقب مشاركتها والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، في الجلسة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام برئاسة النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن إتاحة محتوى الصحف القومية بصيغة صوتية تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المعرفة.

وأشادت "خطاب" بالاهتمام المؤسسي للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، مثنية على الاقتراح المقدم من النائب محمد فريد، مشيرة إلى أنه أصبحت تكلفة تقديم هذه الخدمات بسيطة في ظل ما تشهده الدولة من اتجاه للتحول الرقمي، فمصر تملك عدداً من الخبراء في هذا المجال.

ونوهت "خطاب" إلى ما تقوم به بعض الصحف ومنها جريدة المصري اليوم من توفير مقالات الرأي بصيغة صوتية لأصحاب الإعاقة البصرية ومدى أهمية هذه الخدمة في الوفاء بالحق في الحصول على المعلومات بما يساهم في رفع الوعي وزيادة المعرفة لديهم.

وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجا متكاملا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم "وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني"، فالمجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لجميع المعاقين، ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يساهم في اندماجهم في المجتمع والاستفادة من جميع الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة.

فيما استعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس تجربة اللجنة الاقتصادية بالمجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، خاصة في القطاع المصري وآليات تمكينهم من التعامل مع البنوك بسلاسة وسهولة ويسر.

كما استعرض الجهود التي بذلت من المجلس في تشكيلة الجديد لضمان التغلب على التحديات التي تواجه حصول الأشخاص ذوي الاعاقة على حقوقهم وفقاً للمفهوم الشامل دون تمييز عن غيرهم.

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