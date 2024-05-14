عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إجراء عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا بإجراءات عاجلة بشأن استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2024.

وانتهت لجان الإدارة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تجهيز خطابات ندب المراقبين والملاحظين المقرر مشاركتهم في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024.

 وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم تسليم خطابات ندب المراقبين والملاحظين المقرر مشاركتهم في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 خلال أيام.

 

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه سوف البدء في قبول اعتذارات المشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024  فى مقار بالمديريات التعليمية .

كما  تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 لطلاب الثانوية العامة 2024 على موقعها الرسمي على الانترنت قريباً.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر إعلان  أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 لطلاب الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال شهر مايو الجاري، ثم سيتم تسليم بطاقات أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 “الورقية” للمديريات التعليمية استعدادا لتسليمها للطلاب في المدارس قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024.

 

وتقوم حالياً كنترولات الثانوية العامة 2024 حاليا بمراجعة بيانات جميع طلاب الثانوية العامة 2024 الموجودين على مستوى الجمهورية لتوزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 والمسجلة في استمارة الثانوية العامة 2024.

ومن المقرر أن يتمكن جميع طلاب الثانوية العامة 2024 بمجرد الإعلان عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 من الدخول على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

وبعد إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا، سوف يتم تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 في شكل نسخ ورقية يداً بيد في جميع المدارس الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

عصام الشوالي يعلن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. فيديو

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف تفاصيل ما بعد جريمته

رد ناري من مصطفى بكري على علم القبائل العربية.. ويكشف الحقيقة

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

مدحت شلبي: الشناوي رفض تجديد عقده مع الأهلي

ترشيحاتنا

مش هتلمسنى غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

تلبية لدعوة شي.. الرئيس الروسي يزور الصين نهاية الأسبوع

وزراء الخارجية العرب يبحثون اليوم بالمنامة جدول أعمال قمة البحرين

إجراء عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

قطر: هناك عدم وضوح من الجانب الإسرائيلي بشأن طريقة وقف الحرب

بملابس نجلتها.. انهيار والدة تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع داخل المحكمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.. نسرين طافش بحالة نشاط بمصر

ستان ومجسم.. إلهام شاهين بفستان يشعل السوشيال ميديا| شاهد

إطلالة نجلاء بدر على البحر تثير الجدل بالسوشيال ميديا.. شاهد

3 حيل ديكور بسيطة تجعل تصميم الحمام الصغير أفضل

فيديو

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-