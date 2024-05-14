إجراء عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا بإجراءات عاجلة بشأن استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2024.

وانتهت لجان الإدارة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تجهيز خطابات ندب المراقبين والملاحظين المقرر مشاركتهم في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم تسليم خطابات ندب المراقبين والملاحظين المقرر مشاركتهم في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 خلال أيام.

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه سوف البدء في قبول اعتذارات المشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 فى مقار بالمديريات التعليمية .

كما تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 لطلاب الثانوية العامة 2024 على موقعها الرسمي على الانترنت قريباً.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 لطلاب الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال شهر مايو الجاري، ثم سيتم تسليم بطاقات أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 “الورقية” للمديريات التعليمية استعدادا لتسليمها للطلاب في المدارس قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024.

وتقوم حالياً كنترولات الثانوية العامة 2024 حاليا بمراجعة بيانات جميع طلاب الثانوية العامة 2024 الموجودين على مستوى الجمهورية لتوزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 والمسجلة في استمارة الثانوية العامة 2024.

ومن المقرر أن يتمكن جميع طلاب الثانوية العامة 2024 بمجرد الإعلان عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 من الدخول على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

وبعد إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا، سوف يتم تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 في شكل نسخ ورقية يداً بيد في جميع المدارس الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية.