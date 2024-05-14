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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الإمام الأكبر يوجه باستقبال طلاب الثانوية الأزهرية بمعاهد غزة ببيت شباب 15 مايو

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، باستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي من طلاب معاهد غزة، المتواجدين في مصر، في بيت شباب ١٥ مايو التابع للأزهر، لتوفير الإعاشة والإقامة طوال فترة الامتحانات؛ حرصًا على مستقبلهم وعدم إضاعة سنة دراسية عليهم.

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن الإمام الأكبر وجه بضرورة التواصل مع الطلاب، ورعايتهم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وذلك في ظل الظروف التي مروا بها، مبينًا أن فضيلته يتابع أخبارهم لحظة بلحظة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم تخصيص معلمين في جميع المواد للمراجعة مع الطلاب، وتبسيط المواد لهم، وشرح ما لم يتم شرحه لهم، حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات على الوجه الأكمل، كما سيتم استقبال الطلاب فورًا لتسكينهم في بيت شباب ١٥ مايو التابع للأزهر، الذي سيعمل على تحقيق جو مناسب للطلاب وتوفير بعض سبل الترفيه لهم، لرفع روحهم المعنوية.

وتنطلق امتحانات الشهادة الثانوية لطلاب غزة من يوم السبت المقبل الموافق ١٨/٥/٢٠٢٤ بمادتي الفقه والإنشاء للقسم الأدبي، ومادتي الفقه والحديث للقسم العلمي، وتنتهي امتحانات القسم الأدبي يوم الاثنين الموافق ٢٤/٦/٢٠٢٤، في حين تنتهي امتحانات القسم العلمي يوم السبت الموافق ٢٩/٦/٢٠٢٤.

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