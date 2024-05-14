البيئة تستكمل فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انه تم استكمال فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة " صحتنا من صحة كوكبنا"، من جامعة المنوفية وبمشاركة جامعتى الزقازيق والسادات، لافتةٍ ان المسابقة تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع شركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية ، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات .

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن ذلك يأتى ضمن الجهود التوعوية لوزارة البيئة ، لطلاب الجامعات ليس فقط من خلال تضمين المفاهيم والمصطلحات البيئية في الكتب والمناهج الدراسية ولكن من خلال أنشطة وبرامج توعوية متنوعة من اجل اشراكهم وإبراز دورهم في إيجاد حلول للمشكلات البيئية المختلفة، وتشجيعهم على تنفيذ مشاريع تخدم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على دعم الوزارة المتواصل لأفكار وابتكارات الشباب لخلق حلولا تتناسب مع التطور المتسارع في المشكلات والعلم والتكنولوجيا .

وأوضحت وزيرة البيئة انه تم تنفيذ مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار " صحتنا من صحة كوكبنا" بمشاركة ٣ جامعات مصرية وتشمل (المنوفية، الزقازيق ، السادات) ، بمشاركة ٢٠٠ متسابق ومتسابقة، ويهدف الماراثون لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات ، وسيتم تسليم الجوائز لأفضل (10) مراكز .

كما تضمنت فعاليات المسابقة تنفيذ ندوات تثقيفية توعوية ، ومسابقة عمل فيديو توعوي وابحاث علمية في مجالات التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة ، وسيتم تصعيد أفضل ثلاث مراكز ، ويتم تسليم الجوائز لأفضل 3 مراكز، وأيضا تنفيذ مسابقة مشروع في مجال ريادة الأعمال على أن تكون المشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء وكذلك ابتكار تكنولوجيا جديدة تكون أنظف واقدر على إنقاذ الموارد الطبيعية للحد من التلوث والتدهور البيئى، على ان يتم تصعيد افضل ثلاث مشروعات ريادية ويتم تسليم الجوائز لأفضل (3) مراكز للفرق المشاركة .

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الانطلاقة كانت من جامعة أسيوط ، وبمشاركة 6 جامعات بجنوب الصعيد، ثم من جامعة السويس، وبمشاركة 4 جامعات وتشمل ( العريش، السويس، بورسعيد ، قناة السويس )، وايضا من جامعة الإسكندرية ، وبمشاركة ٣ جامعات وتشمل (الإسكندرية، دمنهور ، مطروح).

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