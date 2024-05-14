تنظيم المهرجان المصري الأمريكي للسينما بولايتي نيويورك ونيوجيرسي 8 نوفمبر

قال رئيس المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون الكاتب الصحفي صفوت يوسف، إن الدورة الرابعة من المهرجان ستعقد في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل، بولايتي نيويورك ونيوجيرسي.



وأوضح رئيس المهرجان - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن التحضيرات للدورة الرابعة قائمة الآن، وستقام هذا العام تحت شعار"نيويورك تتكلم عربي"،مؤكدا أن الشعار اتخذه المهرجان للحفاظ على ثقافتنا والهوية والتاريخ،والحفاظ على لغتنا العربية التي تضيع معالمها في الوقت الراهن.



وكشف يوسف، أن المهرجان فتح باب التقديم أمام الراغبين في المشاركة بدورته الرابعة،وسيتم غلقه في 1 يوليو المقبل،موضحا أن عدد الدول المشاركة بأعمالها حتى الآن 39 دولة، ويتضمن المهرجان أقساما متنوعة وهى قسم المسابقات الرسمية وقسم نافذة على السينما الأمريكية وقسم بانوراما السينما المصرية والعربية وقسم التكريمات ولمسة وفاء وقسم الورش والتدريب والمواهب والإنسانيات.



وأضاف، أن دورة المهرجان هذا العام ستكون دورة فارقة برؤية جديدة،حيث سيشهد إقامة العديد من الفعاليات والاحتفاليات من بينها إقامة احتفالية شعبية بعنوان"تراثنا السينمائي"إلى جانب عروض فنية تعبر عن تاريخ ونجوم السينما المصرية بمواهب عربية وأمريكية، وإقامة معرض لتاريخ السينما المصرية،بالإضافة إلى تدشين الأكاديمية المصرية الأمريكية للإدآب والفنون والعلوم الإنسانية.

ونوه بأنه سيتم الإعلان على هامش المهرجان عن مسابقة جديدة تم استحدثها بعنوان" إبداع ومواهب وأجيال"،وسيعلن عن أسماء الفائزين خلال فعاليات المهرجان.