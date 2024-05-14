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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط راكبين في مطار برج العرب حاولا تهريب أيفونات من الجمارك

مطار برج العرب
مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة سامح شرباش مدير ادارة جمرك مطار برج العرب من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 و قانون الاستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

فأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي علي رحلة طيران فلاي دبي اشتبه علي محمد قنبر رئيس الوردية في الراكب س.ح.ح والراكب  ه.ص.ب مصريين الجنسية الذين ظهرت عليهما علامات القلق والارتباك .

وبتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صالح و أحمد كامل مأموري الفحص وشريف حسن مدير إدارة الفحص أفادوا بالاشتباه في عدد ٣ حقائب تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة بهم .

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وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين  من بسيوني الأحول وأمل علي ونهله حمدي مأموري الحركة بحضور محمد فياض مأمور الأمن الجمركي ومجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ومحمد الكوانيني ومحمد الدسوقي مدير ادارة الوديعة فتبين وجود  ١٨ كرتونة هاتف محمول ماركة iphone فارغة و بتفتيش الراكبين ذاتيا تبين وجود ١٢ هاتف محمول ماركة iphone 15 pro max و ١ iphone 13 pro max و ١ iphone13 و ٣ iphone 12 pro max ، و ١ iphone 11 pro max و ٢  iphone 11  بإجمالي 20 هاتف محمول ملفوفين حول جسدهم والجميع مستعمل و بدون لوازم

وقدرت القيمة الجمركية 483 ألف جنيه وتقدر التعويضات المستحقة بمثلي القيمة للاغراض الجمركيةبحوالى 966 ألف جنيه

وقرر سعد عبادي المشرف على الادارة العامة لجمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2024 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

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