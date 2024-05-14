محتجون إسرائيليون يغلقون طريق في الجليل الأعلى احتجاجا على فوضى الشمال

تعليق للابيد

ذكرت صحف عبرية أن الأوضاع في شمال إسرائيل (الأراضي المحتلة) تزداد سوءا وتوترا بسبب عدم وجود بيان لما ستسير عليه الأمور لاحقا.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن محتجين يقامون بإغلاق طريق في الجليل الأعلى احتجاجا على انهيار الأمن وغياب خطة حكومية للشمال.



وذكرت القناة 12 العبرية بأنه قد توجه المئات من سكان الشمال إلى التقاطعات قرب مستوطنات خط النزاع وانضموا إلى رؤساء المستوطنات التي تم إخلاؤها.

وقاموا بذلك احتجاجاً على عدم وجود خطة للشمال وانعدام الأمن وعدم وجود ميزانية وانهيار القطاع.

وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بقوله: الاستقلال لن يكتمل ما لم تعلن الحكومة أن سكان الشمال سيعودون لمنازلهم في سبتمبر.