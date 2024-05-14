قطر : مكتب حماس في الدوحة سيظل مفتوحا طالما استمرت الحرب

أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وصلت لطريق مسدود.

وفي كلمته الافتتاحية خلال منتدى قطر الاقتصادي، ذكر رئيس الوزراء القطري:

أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء ان الأسابيع القليلة الماضية، شهدت بعض الزخم المتزايد (بخصوص مفاوضات الهدنة)، لكن لسوء الحظ لم تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح، ونحن الآن في حالة من الجمود تقريبا.

وقال رئيس الوزراء القطري : ان العملية الإسرائيلية في رفح أعادتنا إلى الوراء فالدوحة ستواصل الوساطة بين إسرائيل وحماس.

وأضاف : الدوحة لم توقف التفاوض بين إسرائيل وحماس رغم التحديات ويتعين أن تكون هناك حكومة فلسطينية واحدة في كل من الضفة الغربية وغزة بناء على توافق فلسطيني.

وأردف : مكتب حماس في الدوحة سيظل مفتوحا طالما استمرت الحرب، وهناك حاجة للتواصل مع الحركة.

وأتم "من دون خطة إنقاذ لقطاع غزة بعد الحرب فإن التطرف سيكون مصدر قلق.

