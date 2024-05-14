مصر تدين الهجوم الإرهابي بمحافظة صلاح الدين في العراق

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع بإحدى النقاط العسكرية في محافظة صلاح الدين بجمهورية العراق الشقيق، وأسفر عن استشهاد عدد من العسكريين، وإصابة عدد آخر.



وأعربت مصر - في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم /الثلاثاء/ - عن تضامنها الكامل مع دولة العراق الشقيقة في هذا الظرف الدقيق، وخالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب العراقي ولأسر الشهداء، داعية المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.



وأكدت جمهورية مصر العربية على موقفها الثابت والراسخ الذي يدين الإرهاب بكل صوره وأشكاله، داعية إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل اجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع تمويله ودعمه.