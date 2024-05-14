مجد المرسي: زرعنا كمون على 4000 فدان في محافظة الوادي الجديد

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن محصول الكمون يعد ضمن المحاصيل التي دخلت في عملية التنمية الزراعية بالوادي الجديد، إذ إنه كان يتم زراعة 100 فدان فقط منه منذ 3 سنوات، لكن في الوقت الحالي وصل إلى 4000 فدان على مستوى المحافظة.

وأضاف «المرسي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المحافظ اللواء محمد الزملوط أطلق مبادرة في منطقة درب الأربعين، إذ أحضر شركة وجمعية تنمية مجتمع لتبني المزارعين وتوفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج له، فضلا عن التكفل بكل مصروفات المحصول حتى الحصاد.

وأوضح أن الجمعية والشركة سالفي الذكر حصلوا على المصروفات التي أنفقوها بعد الحصاد مع المنتج، مشيرا إلى نجاح فكرة الزراعة التعاقدية في الوادي الجديد، إذ شجعت المزارعين على التوسع الزراعي، فالتعاقد على المحصول قبل زراعته سياسية وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.