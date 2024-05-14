بيان مهم للداخلية الكويتية يخص المواطنين الوافدين| تعرف عليه

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم تمديد مهلة أخذ البصمة البيومترية للمواطنين والمقيمين.

وأفادت الوزارة الكويتية في بيان لها : بناءً على توجيهات وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح للتسهيل على المواطنين والمقيمين وحرصا من المؤسسة الأمنية على سرعة إنجاز العمل، تم تمديد مهلة أخذ البصمة البيومترية للمواطنين حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024 وللمقيمين حتى تاريخ 30 ديسمبر 2024.

كما تم تحديد مواقع وأوقات العمل الرسمية لأخذ البصمة البيومترية لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأقسام تحقيق الشخصية.