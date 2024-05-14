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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذكرى رحيل «فتى الشاشة الأول».. محطات في حياة أنور وجدي

أنور وجدي
أنور وجدي

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا عن الفنان الراحل أنور وجدي، وذلك تحت عنوان ««فتى الشاشة الأول» في ذكرى رحيله .. محطات في حياة الفنان أنور وجدي».

وأفاد التقرير: «تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان أنور وجدي الذي توفى في 14 من مايو عام 1955، وكان أحد رواد صناعة السينما المصرية والإخراج في الأربعينيات، وصاحب المواهب المتعددة، وظل متربعا لسنوات طويلة على عرش الفن».

وأضاف: «تصدر أفشات الأفلام لأعوام كفتى أول ودونجوان ومكتشف عدد من النجوم، من أشهرهم الطفلة المعجزة فيروز».

وتابع: «ولد الفنان أنور وجدي في حي الظاهر بالقاهرة، وغادر والده يحيى وجدي من سوريا إلى مصر لأسباب اقتصادية، وتزوج من سيدة مصرية أنجب منها ابنه أنور الذي اختار لقب وجدي كي يقترب من قاسم وجدي المسؤول عن الممثلين الكومبارس حينما كان يعمل بالمسرح».

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