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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يعلن عن تقديم مبلغ 25 مليون دولار لـ الأونروا

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تقديم مبلغ 25 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

من جانبه؛ جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني دعم العراق لوكالة (الأونروا) للتخفيف عن معاناة الفلسطينيين

وقال  السوداني في تصريحات له : الجهود الكبيرة التي تقدمها الوكالة هي جهود إنسانية تقدرها الشعوب قبل الحكومات.

كما شدد على استعداد الحكومة العراقية لتقديم كل الدعم والإسناد للوكالة، والتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني.

بدوره؛ قال المفوض العام للأونروا: يجب أن يكون هناك تحقيق في تعذيب وقتل موظفي الوكالة في غزة

واضاف  المفوض العام للأونروا: نشكر الدعم المالي والسياسي العراقي للوكالة ونحن بحاجة للمساعدة من الجميع لتقديم الإغاثة العاجلة خاصة في رفح.

وأتم المفوض العام للأونروا: سيكون لدينا عمل كبير بعد وقف إطلاق النار بغزة والفشل في ذلك سيكون سببا في زرع بذور الفتنة والتطرف بالمنطقة.

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