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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ زراعة: مشروع مثل «مستقبل مصر» لا يمكن إقامته إلا بواسطة دولة

صدى البلد

قال الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية في جامعة السادات بالمنوفية، إن مشروع مستقبل مصر عملاق، ولا يمكن إقامته إلا بواسطة دولة ليس أفراد، مشيرا إلى أن هذا المشروع له بينة تحتية قبل الزراعة منذ عام 2017، وهناك شبكة طرق عملاقة مثل طريق الضبعة الذي نتحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس.

وأضاف «فتحي»، خلال حواره، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البعض كان يعتقد أن طريق الضبعة هدفه خدمة المواطنين الذين يسافرون للساحل الشمالي، ولكن في حقيقة الأمر الهدف منه خدمة المنطقة اللوجيسيتة الاقتصادية المقامة هناك بمستلزمات الإنتاج الزراعي ومخرجاته.

وتابع: «لدينا 3 محطات ضخمة لإعادة استخدام المياه منذ عام 2016 حتى 2022، وطاقتهم تقرب من 4.8 مليار متر مكعب، وبفضل هذه المحطات خرج مشروع مستقبل مصر للنور»، مشيرا إلى أن مصر تعاني الفقر المائي، إذ إن حصة الفرد الواحد أقل من 500 متر مكعب في المياه سنويا.


 

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