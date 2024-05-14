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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مؤسس "أمهات مصر": رفع حالة الطوارئ بالمنازل استعدادا لامتحانات الإعدادية

عبير أحمد
عبير أحمد

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن أسر طلاب الشهادة الإعدادية رفعوا حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني، والتي تنطلق  حسب جدول كل محافظة.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور ، في بيان لها أن امتحانات الشهادة الإعدادية مهمة لأولياء الأمور خاصة لأنها تعتبر مصيرية في تحديد رغبات الطلاب بالمرحلة الثانوية من حيث الاختيار بين الثانوية العامة أو التعليم الفني والتكنولوجي، وبالتالي يضعها أولياء الأمور في أولي اهتماماتهم.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، على أولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ الملائم والمناسب داخل المنزل لأبنائهم حتي يستطيعوا التركيز والاستعداد للامتحانات جيدا، والبعد عن كل ما يشغلهم عنها ويفقد تركيزهم.

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، حديثها للطلاب بالتركيز في الامتحانات والتوكل علي الله، وتحصيل كل ما يستطيعوا تحصيله بهدوء، وتنظيم مواعيدهم وعمل جدول للمراجعة قبل كل امتحان، بالإضافة إلي ضرورة التغذية الجيدة والأكل الصحي، والمشروبات الصحية، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

الجدير بالذكر، أنه تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظات المنيا وبورسعيد والوادي الجديد والبحيرة وشمال سيناء يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 مايو الجاري، بينما تنطلق الامتحانات في محافظات القاهرة والمنوفية الخميس المقبل، وفي المحافظات الأخرى مثل الجيزة والقليوبية والشرقية والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وجنوب سيناء وغيرها، السبت المقبل.

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