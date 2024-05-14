وصول 66 ألف طن قمح وذرة وحديد وخشب وفول صويا لميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن بالميناء إلى 41 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم، الثلاثاء - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17 ألفا و529 طنا، تشمل: 5443 طن يوريا، و1100 طن علف بنجر، و4445 طن أسمنت معبأ، و330 طن مولاس، و700 طن ملح معبأ، و5511 طن بضائع متنوعة.

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65 ألفا و167 طنا، تشمل: 11 ألفا و710 أطنان قمح، و27 ألفا و792 طن ذرة، و9530 طن فول صويا، و6244 طن خردة، و9020 طن حديد، و741 طن خشب زان، و439 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 130 طنا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 263 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 275 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1602 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 53 ألفا و587 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 246 ألفا و986 طنًا، كما غادر الميناء 4 قطارات، باتجاه صوامع شبرا وإمبابة والقليوبية وكوم أبو راضي، بحمولة إجمالية 4907 أطنان قمح، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6034 حركة.

