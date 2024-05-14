رئيس هيئة الاستشعار: توظيف إمكانياتنا لدعم مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة

قال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبوالمجد إن الهيئة أبرمت اتفاقية تعاون مع مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف توظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم المشروع في مختلف مراحله، بداية من التخطيط والتصميم، ومرورًا بالتنفيذ والمتابعة، وصولًا إلى التقييم والتطوير.



وأوضح أبوالمجد - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أن مشاركة الهيئة في هذا المشروع الحيوي يأتي انطلاقًا من دورها الرائد في دعم مشروعات التنمية المُستدامة في مصر، نظرًا لكفاءتها وإمكاناتها المُتميزة في مجال الاستشعار عن بُعد وتكنولوجيا الفضاء.



كما سلط الضوء على دور الهيئة في إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة التي تساعد على اتخاذ القرارات السليمة في مختلف المجالات.



وأكد التزام الهيئة بدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر يعد نموذجا رائدًا للتنمية المتكاملة التي تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



وأوضح أبوالمجد أن الهيئة تعمل على تطوير قدراتها وبناء شراكات مع مختلف الجهات المعنية؛ من أجل تعزيز دورها في دعم مشروعات التنمية المُستدامة في مصر، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد - أمس - افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المُستدامة.