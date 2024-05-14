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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مديرة مكتب اليونسكو بالقاهرة تشيد برؤية مصر المستقبلية في تطوير التعليم العالي

الدكتورة نوريا سانز
الدكتورة نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة

أشادت الدكتورة نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، برؤية مصر المستقبلية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى حرص المنظمة على دعم التعاون مع مصر في كافة المجالات، وتعزيز التعاون القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واليونسكو.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وفدا من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو؛ بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو للعمل على الاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


واشارت سانز إلى اهتمام المنظمة بتوثيق التعاون مع مصر، مُعربة عن تقديرها لدور مصر التاريخي الرائد في خدمة مجالات التعليم والثقافة والعلوم في المنطقة.

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو كان قد اعتمد بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة للمجلس، حول "بنك المعرفة المصري"، والذي تضمن تسليط الضوء على مُبادرة بنك المعرفة المصري؛ والتي تهدف إلى خدمة القطاع التعليمي والبحث العلمي بالجامعات المصرية، والمراكز البحثية المصرية.

ودعا المجلس التنفيذي في قراره إلى دراسة تلك المُبادرة المهمة بدقة من أجل استخلاص أهم الدروس المُستفادة، وآليات التشغيل، وكيفية التغلب على التحديات، ونقلها للدول الأعضاء بالمنظمة من أجل الاستفادة منها في إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي، وإتاحة المعرفة وتبادل الخبرات.

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