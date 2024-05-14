"قومي المرأة" يؤكد دور فرق التمريض في مكافحة جريمة ختان الإناث

أكدت المستشار الصحي بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة الدكتورة أمل فيليب على الدور المهم لفرق التمريض في الرد على المعلومات والمفاهيم المغلوطة المرتبطة بجريمة ختان الإناث.



جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس لمقدمي الخدمات الصحية بوحدات المرأة الآمنة على" الدليل الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدفت 20 من فرق التمريض بوحدات المرأة الآمنة، في عدد من كليات الطب بالمستشفيات الجامعية بمحافظة الإسكندرية.



وعرضت فيليب الإحصائيات العالمية والوطنية لجريمة ختان الاناث والأسباب وراء استمرار هذه الجريمة، موضحة آليات الابلاغ.



من جانبها شرحت أستاذ مساعد ومدير مستشفي النساء والتوليد بجامعة عين شمس الدكتورة رحاب عبد الرحمن المضاعفات الصحية لتلك الجريمة على المرأة ، لافتة الى الإجراءات المتخذة لعلاج المضاعفات الجسدية القصيرة والطويلة المدي الناتجة عنها.



وأشارت منسقة الجانب الصحي بوحدة مناهضة العنف بالمجلس الدكتورة مني حمدي إلى أهمية تحقيق فرق التمريض للغرض من المشورة المقدمة في المجتمع، واستعرضت أساليب التواصل الصحيحة اللفظية والجسدية مع متلقي المشورة، وكيفية إدارة الحوار معهم.