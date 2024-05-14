ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب بوقفة حاسمة مع جروبات الغش وعقوبات مشددة للغشاشين

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه من متابعتها لسير امتحانات الترم الثاني، تلاحظ أن جروبات الغش على تليجرام عادت من جديد.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر إن مشهد الغش أصبح متكرراً في جميع الامتحانات، ما يستلزم وقفة جادة لمكافحة تلك الظاهرة المستفحلة التي لم تعد فقط مقتصرة على الشهادات، بل أصبحت في جميع المراحل الدراسية.



وأضافت أن ظاهرة الغش تقضي تماما على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتعطي للطالب الكسلان حقاً ليس من حقه.

وحذرت داليا الحزاوي قائلة: “إذا اعتاد الطالب على الغش في الامتحان من صغره دون محاسبة سوف يصبح ذلك سلوكا دائما لديه عند الكبر”.

وأضافت أن ظاهرة الغش يجب أن تتم محاربتها بالتعاون مع البيت والمدرسة معاً وكذلك الإعلام.

وتابعت: “على الأسرة أن تربي أبناءها على القيم والأخلاق وأن الغش حرام وسلوك منهي عنه في جميع الأديان السماوية، ويجب على الأسرة أيضاً عدم الضغط على الابن لكي يتفوق فقط خوفا من العقاب”.

واستطردت: “كما أنه على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ إجراءات رادعة لكل من يحاول الغش أو يساعد عليه، فمن أمن العقاب أساء الأدب”.

وأكدت “الحزاوي” أن هناك بعض اللجان في الأماكن المتطرفة والبعيدة يخشى المراقبون فيها منع الغش خوفا من بطش الأهالي، لذا يجب تأمين المعلمين في جميع لجان الامتحانات حتى يستطيعوا القيام بدورهم بدون خوف وقلق.

ووجهت “الحزاوي” التحية للقرار الذي اتخذته تعليم الجيزة بإلغاء امتحان العام كاملًا لأربعة طلاب واعتباره عام رسوب لهم، وعدم دخولهم دورا ثانيا عقابا لهم بعد ضبطهم أثناء محاولة الغش في الامتحان.