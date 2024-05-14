رئيس التأمين الصحى : المنشآت قديمة وتحتاج إلى هيكلة

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن إجمالي المخصص لمشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة 2024/2025، هو 42.5 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه العام المالي الحالي بزيادة 18.4 %.

و لفت الدكتور محمد ضاحي الى أن منشآت التأمين الصحي كلها قديمة وتحتاج إلى التطوير، وهو ما يتطلب دعم الخطة الاستثمارية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم ، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2024/2025.

وتناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.