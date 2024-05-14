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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية المصرية المحترفة تعلن عقوبات الجولة 22 من الدوري الممتاز

صدى البلد

 أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.


وجاءت العقوبات على النحو التالي: عقوبات مباراة فيوتشر والبنك الأهلي "إيقاف سعيدو سمبوريه لاعب البنك الأهلي لمدة مباراة واحدة بعدما تحصل على إنذارين خلال مباراة فريقه ضد مودرن فيوتشر ، وطرد سيموبوريه خلال المباراة وفي الدقيقة 91 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية"، حيث تعادل البنك الأهلي مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد القاهرة.


كما أعلنت الرابطة - فى بيانها - إيقاف باهر المحمدي لاعب المصري لمدة مباراة واحدة أيضا لنفس السبب ، وطرد باهر المحمدي في الدقيقة 96 من مباراة المصري وبيراميدز والتي أقيمت على استاد برج العرب ، وخسر المصري من بيراميدز بهدف دون مقابل سجله رمضان صبحي.

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