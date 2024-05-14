استكمال إنشاء أول محطة غاز طبيعي بالوادي الجديد على مساحة 10 آلاف متر

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أعمال التشطيبات الجارية بمشروع إنشاء محطة الغاز الطبيعي الدائمة على مساحة 10 آلاف م٢ على الطريق الدائري بالخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وجار تركيب محطة التخفيض الدائمة، التي تغطي احتياجات المدينة من الغاز، موجهًا بسرعة تركيبها والانتهاء من الأعمال للتوسع في توصيل الخدمة للمرحلة الثانية من أحياء المدينة.

يذكر ان محافظة الوادى الجديد نجحت خلال الغترة الماضية في توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 7 آلاف عميل بمدينة الخارجة كمرحلة أولى فى أحيائها المختلفة، ويُستهدف توصيله إلى 7 آلاف عميل آخرين كمرحلة ثانية تشمل باقى المناطق، علاوة على تحويل عدد من السيارات الحكومية والأجرة والملاكى للعمل بالغاز الطبيعى، إلى جانب 120 منشأة وعدد من المخابز بدلاً من الاعتماد على السولار والبنزين.