اقتصادية قناة السويس: جذبنا 128 مشروعا بالفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024

أكد أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استهداف الهيئة إحلال الواردات وزيادة الصادرات لجذب مزيد من الاستثمارات للدولة، معقبا: “لذا قمنا بالتركيز على المصدرين”.

وقال سعد، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان اليوم، الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 24/25، إن الهيئة طرحت مزايا الهيئة الاقتصادية على 50 شركة مصدرة، نتج عنها 5 شركات فقط ولكن تلك الشركات الأجنبية لديها رؤوس أموال تفوق الـ200 مليون دولار، منها شركة ملابس ومنسوجات تركية عالمية وهي شركة إروجلو DNM.

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تلك الشركة كانت موجودة بالفعل بمصر ولكن تم انقسامها لشركتين، وقررت الشركتان التوسع بمنطقتي غرب القنطرة والسخنة.

وأشار إلى نجاح المنطقة فى جذب 128 مشروعًا، بالمناطق الصناعية والموانئ فى الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024.

وأوضح أن الاستثمارات الحالية والمستقبلية تشمل مجالات متنوعة، أهمها إنتاج الطاقة وصناعات السيارات ومواد البناء والمنسوجات والملابس وغيرها من القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة باستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.