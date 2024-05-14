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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ زراعة: مشروع «مستقبل مصر» لا يمكن إقامته إلا بواسطة دولة

صدى البلد

وصف الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية في جامعة السادات بالمنوفية، مشروع مستقبل مصر بأنه مشروع عملاق، ولا يمكن إقامته إلا بواسطة دولة وليس أفراد، مشيرا إلى أن هذا المشروع له بنية تحتية بدأ العمل فيها قبل الزراعة منذ عام 2017، وهناك شبكة طرق عملاقة مثل طريق الضبعة الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس.

وأضاف «فتحي»، خلال حواره، عبر القناة الأولى، أن البعض كان يعتقد أن طريق الضبعة هدفه خدمة المواطنين الذين يسافرون للساحل الشمالي، لكن في حقيقة الأمر الهدف منه خدمة المنطقة اللوجيسيتة الاقتصادية المقامة هناك وخدمة مستلزمات الإنتاج الزراعي ومخرجاته.

وتابع: «لدينا 3 محطات ضخمة لإعادة استخدام المياه منذ عام 2016 حتى 2022، وطاقتهم تقرب من 4.8 مليار متر مكعب، وبفضل هذه المحطات خرج مشروع مستقبل مصر للنور»، مشيرا إلى أن مصر تعاني الفقر المائي، إذ إن حصة الفرد الواحد أصبحت أقل من 500 متر مكعب من المياه سنويا.
 

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