مراقبة بالكاميرات.. الحكومة: تشغيل 10 سيارات تاكسي كهربائي بالعاصمة الإدارية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وقال كامل الوزير، إنه سيتم التشغيل التجريبي لـ 10 سيارات كهربائية (تاكسي) داخل العاصمة الإدارية اعتباراً من غد كمرحلة أولى من إجمالي عدد 145 سيارة كهربائية، سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع (عدد 60 سيارة شيفروليه بولت – عدد 85 سيارة MG4 )؛ وذلك من أجل خدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح وزير النقل أن السيارات المزمع تشغيلها على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب؛ حيث إن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي "سوبر جيت"، بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة، ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم، ويقودها سائقون مدربون على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.