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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل يبحث آليات تنفيذ خطة إرسال عمالة مصرية إلى قبرص

صدى البلد

استقبل حسن شحاتة وزير العمل، صباح اليوم الثلاثاء ، بديوان عام "الوزارة"، بولي ايوانو سفيرة دولة قبرص بالقاهرة، وأونوفريوس أويكونوميديس نائب رئيس البعثة القبرصية في مصر، وذلك لبحث سُبل التعاون المُستقبلي، ومُناقشة مُقترحات بشأن آليات تنفيذية لتصدير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة، في إطار اتفاقية تعاون شاملة مُرتقبة بين البلدين، يتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية خاصة وزارة الخارجية، والتأكيد على خصوصية العلاقات التي تجمع مصر وقبرص، والتي تتعدد أوجهها سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وترتكز على روابط تاريخية مُمتدة ، وتقارب جغرافي أسهم في صياغة الرؤى والمصالح المشتركة.

بحسب بيان صحفي أكد شحاتة، أن وزارة العمل لديها منظومة تدريب مهني تابعة للوزارة ، ومشروع وطني كبير "مهني 2030" ، بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، مع شهادات قياس مهارة ومزاولة مهمة حقيقية، وأن الدولة المصرية جاهزة بالعمالة المطلوبة لسوق العمل الخارجي، كما أن الوزارة  لديها "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" للتوعية بالحقوق والواجبات داخل البُلدان المُضيفة، وأنها حريصة على حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مُتطرقًا إلى جهود الوزارة في توفير فرص عمل بالخارج ، مع كافة أشكال الحماية والرعاية لها.

وأوضحت المسؤولة القبرصية أن بلادها تُقدر دور ومهارات العمالة المصرية ، وأن الفترة المُقبلة سوف تشهد فتح المزيد من قنوات التواصل ، موضحة لقاء مُرتقب بين وزيري عمل البلدين على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بداية شهر يونيو 2024 المُقبل ،للتشاور في كافة الملفات ذات الصلة بقضايا العمل في البلدين ، وطُرق وآليات التعاون في إطار "الإتفاقية العامة المُرتقبة " ، مُثمنة التعاون والتنسيق والتواصل بين القيادة السياسية في البلدين ، في كافة المجالات، مؤكدة أن بلادها في حاجة إلى عمالة مصرية في عدد من المجالات والتخصصات، والتي سيتم التنسيق بشأنها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

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