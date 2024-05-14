لبحث سبل التعاون.. رئيس البحوث الزراعية يستقبل وفد جمعية موسياد التركية

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفد جمعية موسياد التركية خلال زيارتهم لمصر لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين .

حيث تناول الدكتور عادل عبد العظيم استعراض دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف وهجن جديدة قادرة علي مجابهة التغيرات المناخية وتوضيح دور مركز البحوث الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية في مصر .

حيث تم أيضا خلال اللقاء تقديم شرح تفصيلي في مجال إنتاج التقاوي و في مجال التصنيع الزراعي والنباتات الطبية والعطرية وقد حضر اللقاء الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس المركز والدكتور حازم مهاود مدير معهد الهندسة الزراعية والدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الاغذية والدكتور الفونس جريس وكيل معهد بحوث البساتين للانتاج وفي ختام الزيارة أعرب الوفد عن سعادتهم بحسن الاستقبال املين في مزيد من التعاون المشترك في المجالات الزراعية المختلفة