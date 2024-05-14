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رئيس التحرير
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ديني

مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية.. بحث عن عنايةِ مشايخِ الأزهرِ بصحيحِ الإمامِ البُخاري

صدى البلد

قال أحمد إبراهيم الأزهري، الباحث بجامعة الأزهر الشريف إن اللهُ عز وجل قيض علماءَ أفذاذًا حملوا أمانةَ الدينِ، فنقلوا لنا الشرعَ الشريفَ كاملًا غيرَ منْقُوصٍ، وتصدَّوا لخدمةِ ما نَقلوهُ لنا، ومنْ بينِهم الإمامُ أبو عبدِ اللهِ مُحمدُ بن إسماعيلَ البُخارِيّ، فقدْ جمعَ  جامعَهُ الصحيحَ، وقامتْ عليهِ جهودٌ كبيرةٌ في خِدمتِه؛ ومنْ بينِ مَنِ اهتمَّ بهِ منَ العلماءِ مشايخُ الجامعِ الأزهرِ، فبذلوا جهودًا في خدمةِ هذا الكتابِ العظيمِ، وتعددتْ صورُ عنايتِهِمْ بهِ شرحًا وطباعةً وإقراءً وتعليقًا ودراسةً.

 واضاف  خلال  البحث الذي قدمه في المؤتمر  العلمي الدولي الخامس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر أن منْ صورِ عنايةِ مشايخِ الأزهرِ بصحيحِ الإمامِ البخارِي، إخراجُه في طبعةٍ قشيبةٍ مهيبةٍ دقيقةٍ، التي تُعرَفُ بـ "الطبعةِ السلطانيةِ"؛  و عقدُ مجالسِ إقراءِ ودراسةِ صحيحِ الإمامِ البخاري.

وأوضح أن منْ صورِ عنايةِ مشايخِ الأزهرِ الشريفِ بصحيحِ البخاري؛ في مُنتصفِ القرنِ الماضي قامتْ دعوةٌ بإحياءِ ذكرى مرورِ أحدَ عَشَرَ قرنًا على وفاةِ الإمام البخاري، وأُقيمَ في القاهرةِ حفلُ ذكرى الإمامِ البخاري، وكانَ على رأسِ الحفلِ الإمامُ الجليلُ شيخُ الأزهرِ مُحمد الخِضر حُسين، فألقى محاضرةً بعنوانِ: (صحيحُ البخاري وأثرُه في حفظِ الشريعةِ)، طُبعتَ هذهِ المحاضرةُ في مَجَلةِ "الهداية الإسلامية"، وطُبعتْ ثانيةً ضمنَ (موسوعةِ الأعمالِ الكاملةِ للشيخِ مُحمد الخِضر حُسين شيخِ الأزهرِ).

وتابع: في الآونةِ الأخيرةِ كثُرتْ دعواتُ التشكيكِ في السُنةِ على وجهِ العمومِ، وصحيحِ البخاري على وجهِ الخصوصِ، اطوبعدَ هذهِ الهجمةِ قررَ الأزهرُ الشريفُ الردَ على هؤلاءِ ردًا علميًا، وذلكَ عنْ طريقِ توجيهِ هيئاتٍ منْ وزارةِ الأوقافِ والمجلسِ الأعلى للشؤونِ الإسلاميةِ، ودارِ الإفتاءِ، ومجمعِ البحوثِ الإسلاميةِ وأهلِ التخصصِ بإعدادِ الردودِ العلميةِ على كلِ الشبهاتِ المُثارة، بلْ تصدّى شيخُ الأزهرِ بنفسِهِ، ونرى ذلكَ جليًا في كلماتِهِ القويةِ أثناءَ الاحتفالاتِ المُختلِفةِ.  

وعُقِدتْ مجالسُ إقراءِ صحيحِ البخاري على يدِ العلامةِ المُحدِّثِ أ.د أحمد معبد عبد الكَريم، عضو هيئةِ كبارِ العلماءِ، وفضيلة العلامةِ الأستاذِ الدكتورِ صبحي عبد الفتاح، أستاذِ الحديثِ وعلومِهِ بجامعةِ الأزهرِ.

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