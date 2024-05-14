فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

اتهمت المطربة مروة نصر، صناع أغنية المطربة روبي "الليلة حلوة" والتي طرحتها مؤخراً بطريقة الفيديو كليب والتى تتشابه كلماتها مع أغنية مروة نصر "حلوة السهرة" والتى طرحتها شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

شاهد الفيديو:

وكتبت مروة نصر، على حسابها الرسمي على فيسبوك، "سرقة مش توارد خواطر، نزلت برومو أغنية "حلوة السهرة" من كلمات وألحان صديقى وأخويا عزيز الشافعى وإنتاج المنتج محمد علام وحصلت أحداث فلسطين أجلت الأغنية حداد على إخواتنا يقوم شاعر وملحن محترمين سارقين فكرة الأغنية وعاملينها ومدينها لمطربة تانية عيب عليكم ارتقوا شوية وخلى عندكم ضمير حتى عاملينها وحشه اوى".