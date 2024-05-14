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أخبار البلد

المبيدات والصادرات الزراعية.. ورشة عمل ينظمها المعمل المركزي «كيوكاب»

صدى البلد

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة للأغذية "كيوكاب" التابع لوزارة الزراعة بالاشتراك في ورشة العمل التي نظمتها كلية الزراعة جامعة القاهرة بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تحت عنوان "المبيدات والصادرات الزراعية المصرية" بحضور مديري المعاهد والمعامل والعاملين بمركز البحوث الزراعية وأساتذة الجامعات والجمعيات الأهلية.

 

أكد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية التعاون بين مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة بالجامعات المصرية وعلى رأسهم كلية الزراعة بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن جميع الباحثين بالمركز يسعون إلى التعاون مع الجهات المختلفة من القطاع الخاص أو الجامعات والمراكز البحثية من التعاون العلمي أو التدريبي أو الإرشادي كل في تخصصه ومشاركاتهم الواضحة في ورش العمل التي ينظمها المعاهد والمعامل أو الجهات العاملة في القطاع الزراعي.

 

من جانبها، أوضحت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، أن المعمل شارك في الورشة بمحاضرة تحت عنوان دور المعمل وأهميته في دعم الصادرات الزراعية المصرية والتي قامت بعرضها خلال الجلسة الأولى لورشة العمل واشتملت المحاضرة على توضيح أهمية المعمل في فحص متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية للصادرات والواردات والأسواق المحلية، بالإضافة إلى فحص كافة الملوثات الكيميائية والميكروبية والملوثات البيئية، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة على مستوى العالم والخبرات الموجودة بالمعمل من الباحثين والمحللين وخطط التطوير المستمرة منذ إنشاء المعمل والتي ساهمت في أن يكون المعمل أحد أهم المعامل على مستوى العالم في مجال تخصصه، بالإضافة إلى أن خطط تطوير المعمل ساهمت في زيادة السعة الاستيعابية للمعمل لاستقبال كافة العينات الواردة إليه وفحصها بأعلى دقة وجودة وفي أقل وقت ممكن مع تطوير وإضافة طرق تحليل جديدة تتوافق مع متطلبات اللوائح والقوانين للهيئات الرقابية ومتطلبات الأسواق الدولية.

 

وانتهت ورشة العمل بعدد من التوصيات الهامة والتي كان من أهمها العمل على زيادة أوجه التعاون بين المراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص لدعم زيادة الصادرات الزراعية من خلال زيادة كمية وجودة الإنتاج مما يحقق أهداف الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

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