خالد الغندور يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن انضمام لاعبي الأهلي الدوليين

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة خاصة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن رفض مسئولي القلعة الحمراءانضمام لاعبيه الدوليين لمعسكر منتخب مصر.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية : “محمود الخطيب نجم كرة كبير وراجل وطني بيحب بلده وأيقونة في كرة القدم المصرية، ولكن مينفعش الأهلي يرفض انضمام لاعبيه لمعسكر المنتخب قبل الأجندة الدولية، اللي حسام حسن، عاوزه يتعمل واللي عاوزه المنتخب يتعمل”.

الأهلي والزمالك

وتابع: “الأهلي والزمالك هيستكملوا الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي، وهناك لاعبون أساسيون في الفريقين في المنتخب، مثل أحمدنبيل كوكا، وحسام عبدالمجيد”.

وأتم: “كلنا بنشتغل عشان خاطر منتخب مصر والدوري بيتعمل عشان خاطر منتخب مصر”.