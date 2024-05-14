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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رائحة غاز بالوراق لمدة 4 أيام.. البترول تكشف السبب وتطمئن السكان

صدى البلد

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تنفيذ أعمال ملء الخران الرئيس بمحطة إضافة الرائحة بالوراق، غدا الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، بدءاً من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الانتهاء من الأعمال، السبت المقبل المرافق 18 مايو. 

 

 وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي، كما تؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء لن يتم قطع الغاز عن أي عميل. 

 

 وأكدت الشركة أنه وجب التنويه لطمأنة العملاء بشأن انتشار الرائحة، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على 129، أو خدمة العملاء 19129.

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