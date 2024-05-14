نشاط ملحوظ لوزير الخارجية الجزائري في البحرين

شارك وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في أشغال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية بالبحرين.

وبحسب بيان الخارجية الجزائرية؛ فأن الاجتماعات تركزت حول متابعة تنفيذ القرارات التي تم اعتمادها خلال القمة السابقة المنعقدة بجدة.



وذكرت الخارجية الجزائرية ان الإجتماعات تم خلالها الإشادة بالجهود التي تبذلها الجزائر منذ انضمامها لمجلس الأمن نصرة للقضية الفلسطينية.

واجري عطاف محادثات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي

واوضحت خارجية الجزائر ان الطرفان ناقشا مواضيع ذات الصلة بالعلاقات الجزائرية-الأردنية وكذا التحضير لقمة المنامة

كما اجتمع عطاف مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك في لقاء تشاوري حيث تبادل الطرفان التحاليل والرؤى حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين العربي الإفريقي.

كما التقي عطاف مع نظيره اليمني محسن الزنداني حيث استعرضا مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وآفاق توفير وحشد الدعم اللازم لها عبر مجلس الأمن الأممي