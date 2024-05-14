ندوة تعريفية بأنشطة ومسابقات في مجال الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

شهدت كلية الألسن جامعة عين شمس فعاليات الحملة التعريفية بالمسابقة الأكبر في مجال الابتكار وريادة الأعمال عين شمس تبتكر، حيث شارك في الندوة التعريفية من مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس:

د. اسلام عدلي مدير النشاط الطلابي iClub بالمركز ، ا.انجي زكريا منسق النشاط الطلابي في المركز، ووفد من بنك مصر قدم إسهاماته في تمويل المشروعات الصغيرة و بالتعاون مع مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس التابع لقطاع الابتكار و التدريب.



حيث تضمنت الفعالية التعريف بمسابقة عين شمس تبتكر وأهميتها ونسخها السابقة وأيضا التعريف بريادة الأعمال وأهميتها في إطار توجه الدولة والجامعة إلى الابتكار كقيمة جوهرية في خطة مصر ٢٠٣٠.