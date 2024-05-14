التعليم تنشر فيديو لشرح طريقة حل امتحانات الثانوية العامة 2024

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو توضيحيا لطريقة كتابة البيانات والإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية
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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية
الأربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء
إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024
السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية
الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية
السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ
الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى
السبت 6 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا
الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس
السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل
الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة
السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا