التعليم تنشر فيديو لشرح طريقة حل امتحانات الثانوية العامة 2024

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو توضيحيا لطريقة كتابة البيانات والإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الأربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 6 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا