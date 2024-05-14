الأهلي يوضح موقف ثلاثي الفريق من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف هشام حنفى نجم منتخب مصر والأهلي السابق عن خضوع ثلاثي المارد الأحمر لفحص طبي، اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على حالتهم قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب هشام حنفى عبر حسابه علي فيسبوك "طبيب الأهلي يقرر خضوع ثلاثي الفريق مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر لفحص طبي قبل مران اليوم للاطمئنان على حالتهم استعداداً لمواجهة الترجي في نهائي دوري ابطال أفريقيا 🦅"

موعد مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في رادس في العاشرة مساء السبت الموافق 18 مايو الجاري في رادس بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب فى الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو الجارى على استاد القاهرة الدولى.